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الرئيس العراقى يبحث مع الجبورى استعدادات عملية تحرير الموصل من داعش

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الرئيس العراقى يبحث مع الجبورى استعدادات عملية تحرير الموصل من داعش الرئيس العراقى يبحث مع الجبورى استعدادات عملية تحرير الموصل من داعش

>بغداد(أ ش أ)

بحث الرئيس العراقى فؤاد معصوم، ببغداد اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية بالعراق، والاستعدادات لعملية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وإيواء وتقديم الخدمات للنازحين.

وأكد معصوم أهمية دور البرلمان فى مجال تشريع القوانين المهمة، فضلا عن المساهمة فى تعزيز روح التعاون والتآلف بين مختلف المكونات والعمل على إنقاذ العراق من الأزمات التى يمر بها.

كما التقى معصوم فى قصر السلام ببغداد اليوم السفير اليابانى فوميو ايواى، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ودعا الرئيس العراقى إلى ضرورة مساهمة اليابان فى إعادة إعمار العراق والاستفادة من خبراتها فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى والزراعى وفى مجال التعليم.

ونوه السفير اليابانى بالإنجازات العسكرية، التى تحققت على مسار الحرب ضد داعش، مؤكدا تصميم بلاده على المضى قدما فى دعم العراق فى حربه ضد الإرهاب والمساهمة فى إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية، وأهمية الاستمرار فى تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والإنمائية للعراقيين.


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