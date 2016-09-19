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القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالبحيرة

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القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالبحيرة القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالبحيرة

الإثنين، 19 سبتمبر 2016 01:23 م

>البحيرة - جمال ابو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله بمدينة النوبارية.

 

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية. 


> وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط  ادارة البحث، مفادها قيام  "كامل ا ك غ" 21 سنة حداد ومقيم قرية بلال ابن رباح  قسم غرب النوبارية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ملحقه بمنزله، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته عدد من الأسلحة المصنعة وأدوات التصنيع، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 


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