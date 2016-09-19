الأمن العام يقتحم مخازن السلاح والمخدرات بالصعيد ويضبط 41 بندقية

اقتحمت المجموعات القتالية وتشكيلات من الأمن المركزى عدة بؤر إجرامية بالصعيد فى محافظتى المنيا وأسيوط لملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى رئيس الأمن العام وقادها اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء عبد الباسط دنقل مساعد الوزير لوسط الصعيد عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن 41 قطعة سلاح نارى، و26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 قضايا مخدرات، و7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم للتنفيذ عليهم فى أحكام جنايات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى، و10 قضايا مخدرات، و1482 مخالفة مرورية، و52 قضية تموينية، و640 مخالفة مرافق، وتنفيذ 1153 حكما قضائيا متنوعا.