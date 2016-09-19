أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يقتحم مخازن السلاح والمخدرات بالصعيد ويضبط 41 بندقية

Google+ Print
الأمن العام يقتحم مخازن السلاح والمخدرات بالصعيد ويضبط 41 بندقية الأمن العام يقتحم مخازن السلاح والمخدرات بالصعيد ويضبط 41 بندقية

>كتب محمود عبد الراضى

اقتحمت المجموعات القتالية وتشكيلات من الأمن المركزى عدة بؤر إجرامية بالصعيد فى محافظتى المنيا وأسيوط لملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.

 

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى رئيس الأمن العام وقادها اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء عبد الباسط دنقل مساعد الوزير لوسط الصعيد عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

وضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن 41 قطعة سلاح نارى، و26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 قضايا مخدرات، و7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم للتنفيذ عليهم فى أحكام جنايات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى، و10 قضايا مخدرات، و1482 مخالفة مرورية، و52 قضية تموينية، و640 مخالفة مرافق، وتنفيذ 1153 حكما قضائيا متنوعا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365