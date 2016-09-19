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مورينيو: بدلا من أن نضغط على منافسينا نمنحهم مساحات

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مورينيو: بدلا من أن نضغط على منافسينا نمنحهم مساحات مورينيو: بدلا من أن نضغط على منافسينا نمنحهم مساحات

انتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أداء لاعبيه في مباراة واتفورد وطريقتهم في الضغط على الخصم، مشيرا إلى أن المشكلة ليست تكتيكية فقط بل أيضا تصرف ذاتي نابع من العقل والتفكير.

وكان يونايتد قد خسر المباراة الثالثة على التوالي في كل البطولات بنتيجة 3-1 من واتفورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مورينيو عقب المباراة "هدف مانشستر سيتي الأول وهدف واتفورد الثاني كلاهما متطابقان، رأينا أليكساندر كولاروف لديه الكرة في موقف متشابه في الزاوية ولاعبي بدلا من الذهاب إليه والضغط منحوه مساحة".

وأضاف "والهدف الثاني نور الدين المرابط تسلم الكرة وظهيرنا الأيسر لوك شاو على بعد 25 متر منه بدلا من أن تكون المسافة 5 أمتار، لكن حتى في مساحة 25 متر بإمكانك القفز والضغط، لكن لا نحن ننتظر".

وتابع " الموضوع ليس تكتيكي فقط، هناك جانب يخص التفكير والعقلية هنا، إنه شيء لم نكن رائعين فيه في أخر أسبوعين".

وفاز يونايتد بالدوري الإنجليزي في 3 مباريات وخسر مباراتين خلال 5 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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