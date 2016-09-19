وكيل لوكاس مورا: مورينيو أراد ضمه سواء مع ريال مدريد أو يونايتد

قال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال لوكاس مورا إن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد كان يرغب في ضم موكله حينما كان متوليا لمهمة تدريب ريال مدريد، وحاليا مع الشياطين الحمر.

وقاد مورينيو ريال مدريد في الفترة من 2010 وحتى 2013، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية لوكيل اللاعب الدولي البرازيلي قال:"من اتصل لضم لوكاس مورا من طرف ريال مدريد لم يكن فلورنتينو بيريز بل كان مورينيو".

وأضاف "مورينيو كان ولازال شغوفا بلوكاس، حتى أنه حاليا في مانشستر يرغب في ضمه أيضا".

وانضم مورا إلى باريس سان جيرمان في يناير 2013 بمبلغ 45 مليون يورو قادما من ساو باولو، وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات على التوالي وكأس فرنسا مرتين وكأس الرابطة 3 مرات وكأس السوبر الفرنسية 4 مرات.