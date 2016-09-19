رسميا – ليون يضم ماتيتا بدلا من أديبايور

أعلن نادي ليون رسميا عن ضم جيان فيليب ماتيتا والذي فضله النادي على إيمانويل أديبايور الدولي التوجولي نظرا لأن الأخير سيشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء في بيان رسمي من نادي ليون أنه وقع مع ماتيتا بعقد يمتد لخمسة مواسم قادما من فريق تشاتوروا في الدرجة الثالثة.

وكان ليون قد صرف نظره عن ضم أديبايور وأصدر بيانا رسميا يؤكد ذلك من خلاله نظرا لمشاركة اللاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية مما يعني غيابه لمدة تقترب من الشهرين حسبما ورد في البيان.

ويعاني ليون من غياب عددا من نجوم خط هجومه بسبب الإصابة لذا لجأ لضم لاعب في ذلك الخط، ويسمح للأندية الفرنسية بضم لاعب أخر من نادي محلي خارج نافذة الانتقالات الاعتيادية أو لاعب غير مقيد بفريق.

ويغيب عن ليون أليكساندر لاكازيت ونبيل فيكير وماثيو فالبوينا وكليمينت جرينييه للإصابة.