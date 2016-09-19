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بالصور.. محافظ بني سويف يقرر صرف 10 آلاف جنيهًا لأسرة شهيد قبطي ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان
> استقبل صباح اليوم الاثنين، المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أسرة الشهيد “مجند” (عماد ممدوح محروس حنا) ، ابن حي بني عطية بمدينة بني سويف والذي استشهد بالعريش في أغسطس الماضي .

وقرر “المحافظ” صرف عشرة آلاف جنيه سلًمها لوالد الشهيد للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته له والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد برحمته ويمن على أسرته وذويه بنعمة الصبر والسلوان.

كما استمع المحافظ، لمطالب أسرة الشهيد وإحتياجاتهم ووعد بتلبيتها، مضيفاً أن بابه مفتوح لهم في أي وقت، ومؤكداً أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وشارك “المحافظ” في تشييع جنازة الشهيد التي خرجت من الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف في حضور الأنبا غبريال مطران بني سويف، فضلاً عن العديد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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