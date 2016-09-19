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24 أكتوبر.. نظر دعوى حظر حركة تمرد

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24 أكتوبر.. نظر دعوى حظر حركة تمرد 24 أكتوبر.. نظر دعوى حظر حركة تمرد

محمود بدر – أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ على ممتلكاتها، لجلسة 24 أكتوبر.

وجاء التأجيل، لورود الإعلان للخصم المتدخل – محمود بدر – حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أحالت دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ على ممتلكاتها بجلستها الماضية لدائرة أخرى، لاستنفاذ ولاية المحكمة بالدعوى.

يُذكر أن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، قضت – في وقت سابق – برئاسة المستشار هشام النواوي، بإلغاء حكم أول درجة المقضي بعدم الإختصاص والإحالة للقضاء الإداري، وقضت بإعادة نظر الدعوى بأول درجة مرة أخرى.

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