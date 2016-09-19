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اجتماع لمناقشة خطة عمل منظمة اليونيسيف في مجال الرعاية والحماية المقدمة للأطفال

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اجتماع لمناقشة خطة عمل منظمة اليونيسيف في مجال الرعاية والحماية المقدمة للأطفال اجتماع لمناقشة خطة عمل منظمة اليونيسيف في مجال الرعاية والحماية المقدمة للأطفال

عقدت الدكتورة  مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع مسؤولي منظمة اليونيسيف لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة فى مجال تقديم الرعاية والحماية للأطفال ضمن أنشطة برنامج تفعيل منظومة حماية الطفل الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة فى مجال النهوض بأوضاع الطفولة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتنفيذًا لما جاء بدستور 2014 من ضرورة العمل على اتاحة كافة الخدمات المطلوبة للأطفال وبجودة ، واستهدف الاجتماع بحث رفع الوعي المجتمعي لمناهضة ختان الإناث، وكذلك القضاء على العنف ضد الأطفال والحماية من مخاطر الإنترنت.
> وقالت الدكتورة مايسة شوقي أن قضية توفير الحماية والرعاية للأطفال تعد من أهم الملفات التى يجب العمل على تناولها خلال المرحلة القادمة ، حيث أن الاستثمار فى الأطفال يعد من أهم مكونات بناء المجتمع ، ولن تتمكن جهة أو وزارة منفردة من القيام بهذه المهمة ويجب على الجميع التعاون والتضافر من أجل العمل على النهوض بأوضاع الطفولة.
> وأكدت نائب وزير الصحة والسكان على الدور الأساسى للمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان، خلال الفترة القادمة سيكون العمل على إلقاء الضوء على مشكلات الطفولة الأكثر انتشاراً والعمل على تفعيل القوانين والقرارات التى من شأنها توفير المصلحة الفضلى للطفل.

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