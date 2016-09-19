«كيري»: الولايات المتحدة تغزو العالم بقيمها

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الاثنين، أن بلاده تغزو العالم بقيمها، خلافا لروسيا والصين.

وفي تعليق بهذا الصدد قال: “لا أعتقد أنهما يستوليان على العقول والقلوب، بل أرى أنهما يستخدمان القوة من جهة، ويضخان مبالغ مالية طائلة من جهة أخرى بهدف تطبيع علاقاتهما” في منطقتي الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي، فيما تستند الولايات المتحدة إلى قيمها في التعامل مع البلدان الأخرى.

وأضاف: “حينما يتاح للناس اختيار القيم، فإنهم سيختارونها بلا تردد”، فيما لا يتاح الخيار لذلك على الدوام، معتبرًا أن الفضاء السياسي لروسيا والصين يضيق باستمرار.