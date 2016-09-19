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رئيس مجلس مدينة بركة السبع يغلق ٧ منشآت لعملهم بدون تراخيص بالمنوفية

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رئيس مجلس مدينة بركة السبع يغلق ٧ منشآت لعملهم بدون تراخيص بالمنوفية رئيس مجلس مدينة بركة السبع يغلق ٧ منشآت لعملهم بدون تراخيص بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

أصدر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة بركة السبع قرارا بغلق إداري لبعض المنشآت ببركة السبع اليوم، نظرا لكثرة شكاوى المواطنين من هذه الورش والمنشآت وما تسببه من انزعاج وضوضاء وتلوث للمواطنين.

وشمل الغلق كلا من " ورشة إصلاح موتوسيكلات " مجدي م م " بهورين أول الجسر، و" محل إصلاح أجهزة كهربائية ل " فوزي م ع " ببركة السبع شرق شارع الحرية وذلك بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص.

كما شمل القرار " حمدي ا م " صاحب صالة أفراح ملحق بها كافتريا ببركة السبع شرق، و" محمود ع م " صاحب ورشة ضبط أبواب سيارات ببركة السبع شرق طريق زفتي، و" محمود إ ع " كهربائي سيارات ببركة السبع شرق طريق زفتي وذلك بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص.

وقال بيومي اننا نعمل جاهدين لراحة المواطنين والاهتمام بهم بكل ما أوتينا من قوة والله الموفق والمستعان" مؤكدا أن الحملات مستمرة ومتواصلة من أجل القضاء على أي مخالفات.

 


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