تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قبل نقله إلى شمال سيناء

كرم العاملون بمديرية التربية والتعليم بدمياط ظهر اليوم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الذي نقل وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء فيما أطلقوا عليه يوم الوفاء وذلك خلال احتفالا بمسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وبحضور قيادات التعليم وممثلي مجالس الأمناء لتكريم.

وأكد الحضور على مدى جديته وإخلاصه في العمل منذ اللحظة الأولى وعلى مدار 10 اشهر قضاه فى دمياط.

ووجه التداوي في كلمته الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم بدمياط وحثهم على مزيد من العطاء والإخلاص والتفاني في العمل من اجل إعلاء شان التعليم فى مصر عامة ودمياط خاصة.