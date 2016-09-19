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أمن سوهاج يسيطر على اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس

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أمن سوهاج يسيطر على اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس أمن سوهاج يسيطر على اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس

ارشيفية

مراسل«ONA»:

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام على الاشتباكات التى كانت قد وقعت مساء أمس الأحد، بين عائلتى النحلات وأبوخير بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا، والتى نتج عنها وفاة اثنين من الطرفين وإصابة 3 إنقلبت بهم السيارة أثناء نقل أحد المصابين.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء محب حمزة نائب المدير للجنوب، يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور إنتقل العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام على رأس قوة مكونه من 4 مجموعات قتالية وتم الفصل بين طرفى المشاجرة والسيطرة على الموقف تماما.

جار تحرير محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 

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