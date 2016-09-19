بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون

وقع الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، وصفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الأحد، بروتوكول تعاون ينص على أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – من خلال قناة نايل سينما – بنقل جميع المهرجانات السينمائية التي تنتجها وتدعمها وزارة الثقافة حصريًا.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الثقافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ونص البروتوكول، أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الثقافة بالتعاقد مع القنوات الخاصة الراغبة في نقل المهرجانات، للحصول على البث من قِبل الاتحاد، تنظيمًا للعمل في المهرجانات، وبهدف وصولها لجميع المشاهدين في مصر والعالم .

كما نص على نقل معارض الكتاب التي تُقيمها وزارة الثقافة في القاهرة، المحافظات، ومعارض الفنون التشكيلية على قنوات نايل لايف، والنيل الثقافية، مما يسهم في نشر المنتج الثقافي التي تَبذل فيه وزارة الثقافة جهود كبيرة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين في مصر والعالم.