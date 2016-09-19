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البدري: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي ولديه ميزتان

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البدري: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي ولديه ميزتان البدري: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي ولديه ميزتان

يرى حسام البدري المدير الفني للأهلي أن المقاولون العرب الذي يواجهه يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري يمتلك ما يزيد المواجهة صعوبة.

وبدأ الأهلي مشوار الدوري بالفوز على الإسماعيلي 1-0، فيما خسر المقاولون من الاتحاد السكندري 3-1.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "أغلقت ملف مباراة الإسماعيلي بمجرد انتهائها وبدأنا التحضير لمباراة المقاولون والتي تعد في غاية الأهمية خاصةً وأنها أمام منافس قوي لا يقل عن الإسماعيلي".

وأوضح "المقاولون لديه ميزتان، فهو يجيد اللعب الجماعي ولديه خبرة كبيرة في الدوري".

البدري أكمل "البدايات دائماً مهمة وسبق وأوضحت هذا الأمر في أكثر من جلسة مع اللاعبين وطالبت الجميع بالتركيز والقتال في التدريبات والمباريات والضغط المستمر على المنافس لمواصلة طريق الانتصارات".

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