الأهلي يدرس إقامة معسكر بعد مباراة دجلة

يدرس الجهاز الفني للأهلي استغلال فترة توقف الدوري بعد مباراة وادي دجلة في الجولة الثالثة، لإقامة معسكر إعداد للفريق.

ويلعب الأهلي مع دجلة يوم 28 سبتمبر الجاري، وبعدها يتوقف الدوري بسبب مباراة منتخب مصر ضد الكونجو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي حالياً بين أكثر من اتجاه سواء بإقامة المعسكر داخلياً أو خارجياً مع تحديد مدته وبرنامج التدريبات الخاصة به.

الأهلي سيلعب في الجولة الرابعة من الدوري ضد الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن الفريق لن يخوض أي مباريات رسمية لمدة 17 يوما.