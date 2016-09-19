البدري: وافقت على إعارة أحمد حمدي لبراجا.. وسيعود للأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إنه وافق على إعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الشاب إلى سبورتنج براجا البرتغالي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق طلب براجا ضم أحمد حمدي خلال سوق الانتقالات على سبيل الإعارة ولكن الصفقة لم تتم. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الأهلي عن تلقي عرض جديد من نادي سبورتنج براجا لضم أحمد حمدي. (طالع التفاصيل)

وأوضح البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "جمعني اتصال هاتفي مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي وافقت خلاله على إعارة أحمد حمدي".

وأكمل "يتولى النادي التفاوض في المقابل المادي، وهذا ما سيحسم مصير الصفقة".

وأوضح البدري أن موافقته جاءت من أجل منح اللاعب فرصة للاحتكاك والمشاركة في المباريات، على أن يعود للأهلي عقب انتهاء فترة الإعارة.

يذكر أن سبورتنج براجا يقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو والذي كان يتولى تدريب النادي الأهلي خلال الموسم الماضي وقرر تصعيد أحمد حمدي للفريق الأول.