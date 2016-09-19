أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري: وافقت على إعارة أحمد حمدي لبراجا.. وسيعود للأهلي

Google+ Print
البدري: وافقت على إعارة أحمد حمدي لبراجا.. وسيعود للأهلي البدري: وافقت على إعارة أحمد حمدي لبراجا.. وسيعود للأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إنه وافق على إعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الشاب إلى سبورتنج براجا البرتغالي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق طلب براجا ضم أحمد حمدي خلال سوق الانتقالات على سبيل الإعارة ولكن الصفقة لم تتم. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الأهلي عن تلقي عرض جديد من نادي سبورتنج براجا لضم أحمد حمدي. (طالع التفاصيل)

وأوضح البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "جمعني اتصال هاتفي مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي وافقت خلاله على إعارة أحمد حمدي".

وأكمل "يتولى النادي التفاوض في المقابل المادي، وهذا ما سيحسم مصير الصفقة".

وأوضح البدري أن موافقته جاءت من أجل منح اللاعب فرصة للاحتكاك والمشاركة في المباريات، على أن يعود للأهلي عقب انتهاء فترة الإعارة.

يذكر أن سبورتنج براجا يقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو والذي كان يتولى تدريب النادي الأهلي خلال الموسم الماضي وقرر تصعيد أحمد حمدي للفريق الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع