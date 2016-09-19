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مدرب حراس الأهلي: لن نتبع سياسة التدوير.. وإكرامي اكتسب الثقة

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مدرب حراس الأهلي: لن نتبع سياسة التدوير.. وإكرامي اكتسب الثقة مدرب حراس الأهلي: لن نتبع سياسة التدوير.. وإكرامي اكتسب الثقة

نفى طارق سليمان مدرب حراس الأهلي نيته إتباع سياسة التدوير في اختيار الحارس الأساسي للفريق الأحمر في مباريات الدوري.

ويمتلك الأهلي 4 حراس هم شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض.

وقال سليمان للمركز الإعلامي للأهلي: "الجهاز الفني لن يتعامل بسياسة الدور مع الحراس، خصوصا وأن الجميع على مستوى فني متميز والاختيار دائما يكون للأجهز فنيا وبدنيا ووفقا لرؤية الكابتن حسام البدرى المدير الفني".

وأكمل "الجهاز الفني يعقد جلسات مستمرة مع حراس الفريق، لتهيئتهم من الناحية النفسية مع علاج الأخطاء التي تظهر خلال المران من أجل تلافيها في المباريات، وحالة التنافس الحالية بين الحراس أمر جيد ويفيد الفريق".

وأتم "إكرامي ظهر في مباراة الإسماعيلي بشكل جيد ونجح في التعامل مع كل الكرات التي وصلته، فهو يمتلك خبرة كبيرة والفوز أكسبه الثقة المطلوبة للاستمرار على نفس المستوى".

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فيديو اليوم السابع