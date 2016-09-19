البدري: لم أطلب ضم ثنائي الجيش

نفى حسام البدري المدير الفني للأهلي طلب ضم محمد أشرف أو محمد سمير ثنائي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتضم قائمة الأهلي 29 لاعبا، ليتبقى مكان واحد شاغر بها.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "لم أطلب ضم محمد أشرف أو محمد سمير من الجيش".

وأوضح "كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

وأتم "قائمة الأهلي بها مكان واحد شاغر ولن نستقر على صفقتنا الجديدة قبل يناير".

يذكر أن أشرف سجل هدفا في فوز الجيش على المصري البورسعيدي 2-1 في الجولة الافتتاحية للدوري.