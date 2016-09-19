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رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في المشروعات الخدمية

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رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في المشروعات الخدمية رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في المشروعات الخدمية

رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل_أرشيفية

أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على اهتمام بتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق عائد اقتصادي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار  إسماعيل، إلى أهمية العمل على حصر وتقويم أراضي الدولة وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات الأراضي في جميع الأغراض وتحديثها بصفة دورية بالتنسيق بين مركز استخدامات الأراضي وكافة الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع بمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور وزير الزراعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة استخدامات الأراضي في مختلف المشروعات التنموية بالدولة في القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والبيئية، والتعدينية، والعمرانية، وأنشطة النقل، والكهرباء، والطاقة، وهيئة قناة السويس، وتذليل أية عقبات تتعلق بالأراضي المخصصة لهذه المشروعات، وكذا توفير الأراضي اللازمة لخريطة التنمية للمرحلتين الراهنة والمقبلة.

من جانبه عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تقريراً شاملأً أشار خلاله إلى أنه قد تم الإنتهاء من انتاج الخريطة الرقمية لجهات الولاية على الأراضي في شكلها النهائي، وذلك بعد مراجعة خريطة إستخدامات الأراضي على مستوى الجمهورية، والعمل على فض التداخلات بين جهات الولاية، وتدقيق الملفات الرقمية لبعض الجهات، إلى جانب استعراض خطط أجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والأراضي اللازمة لكل جهة ولاية من حيث المساحات المخصصة لها ومواقعها.

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