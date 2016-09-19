ضبط طالب استولى على ختم "صحة دار السلام"لاستخراج شهادات للمواطنين بالمنوفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة تلا أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، برئاسة الرائد أحمد الصياد رئيس المباحث وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، من ضبط كل من، محمد إبراهيم محمد عبده 16 عاما طالب ومقيم كفر قرشوم-دائرة المركز وبحوزته { خاتم مدون عليه محافظة القاهرة مكتب صحة دار السلام – "1" خ ودباسة وكيس بلاستيك به 32 شهادة صحية منها "3" شهادات مملوءة البيانات والباقى فارغة}، و"م. م. ع. س" .– 42 عاما طباخ، و"ا . س .ع" - 45 عاما استورجى، و"ع . ج . ع" -31 عاما مؤهل متوسط ومقيمين بمركز شبين الكوم حال تواجدهم بمدينة تلا، ولم يبرر الأول سبب حيازته للمضبوطات.

وبسؤال الأول، أفاد أن والده "إ. م. ع" لم يستجوب، موظف ويعرف شخص "م . ف" موظف - ومقيم بذات الناحية "لم يستجوب" وهو من أعطاه الخاتم والشهادات الصحية لراغبى العمل بإحدى الشركات، وبسؤال الثانى والثالث والرابع أفادوا بأنهم تقدموا للعمل بها، وأن من ضمن الأوراق المطلوبة للعمل الشهادات الصحية التى يستخرجها لهم الأول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 16025 جنح مركز تلا لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.