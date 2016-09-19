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تصاميم مرحة وألوان منعشة من أسبوع الموضة في لندن

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الإثنين 19-09-2016 07:16

اشتهرت عروض الأزياء في مدينة لندن بسحر ألوانها والمرح الطاغي على تصاميمها، ولم يكن هذا الموسم مختلفاً، إذ شاهدنا أجمل التصاميم في أسبوع لندن للموضة في موسم ربيع وصيف 2017 خلال اليومين الماضيين.
ففي عرض بول سميث شاهدنا عدداً من التصاميم المرحة بألوان صيفية متدرجة بين الوردي والبرتقالي، بينما ظهر اللون الأصفر المنعش في عرض برين Preen ليضفي لمسة منعشة على أزياء الصيف المقبل، أما في عرض ديفيد كوما David Koma، وبيتر بيلوتو Peter Pilotto فقد شاهدنا أناقة الطبعات اللافتة والتصاميم ذات الحجم الكبير اللافت.
ولم تغب الأزياء البراقة والفخمة عن عروض الأزياء في لندن، إذ شاهدناها بتصاميم متنوعة بين الفساتين والبِدل في عرض المصمم جوليان ماكدونالد Julien MacDonald.

شاهدي معنا أحدث ما عُرض في أسبوع لندن للموضة في موسم ربيع وصيف 2017.

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سيدتي