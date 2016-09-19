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10 ساعات كفيلة بأن تعطي الفخامة لإطلالتك اليوميّة 

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الإثنين 19-09-2016 09:30

قد تحتارين كل صباح عند تنسيق الإطلالة اليوميّة المناسبة سواء للعمل أو للخروج مع الصديقات، ولكن إن أضفت الإكسسوارات المناسبة لن تكوني مضطرة للتفكير في هذا الأمر. وفي هذا الموضوع قررنا أن نستعرض معك أجمل ساعات كارتييه Cartier التي ستكون خياراً مثالياً لإطلالاتك اليوميّة. 

قدّمت دار المجوهرات العريقة كارتييه Cartier تصاميماً رائعة للساعات العمليّة، وقد تنوّعت أساورها بين سوار الساعات المصنوع من أفخر الجلود الطبيعيّة أو سوار الساعات الأنيق من الذهب و الفضّة، ففي مجموعة Clé de Cartier  يظهر التصميم الدائري الناعم بينما يتميّز تصميم مجموعة the Ballon Bleu بالعقارب الزرقاء اللافتة، و تأتي مجموعة Tank بتصميم مربّع و أنيق، بينما يظهر الشكل البيضاوي الأنثوي في مجموعة Baignoire الرائعة 

في كل مرة تنسّقين فيها إطلالاتك اليوميّة و تتساءلين مالذي ينقصها عليك أن تأخذي لحظة لتتخيّلي تأثير هذه الساعات الخلابة على إطلالتك، إذ نؤكد لك أن إحداها كفيلة بأن تأخذ إطلالتك اليوميّة البسيطة لمستوى آخر من الفخامة و الجمال. 

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سيدتي