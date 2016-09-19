بدء اجتماعات "سد النهضة" لاعتماد الصياغة النهائية للعقود بحضور 12 خبيراً

بدأت منذ قليل الاجتماعات الرسمية للجنة الفنية لـ"سد النهضة"، بحضور كامل أعضاء اللجنة الـ12 من الدول الثلاث والجهات المشاركة فى الملف، للمرة الثانية، دون حضور الوزراء من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، لاعتماد الصياغة النهائية للعقود المقرر توقيعها مع المكاتب الاستشارية، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، قبل عرضها على الوزراء، وتوقيعها بشكل نهائى، فى احتفالية رسمية غدا الثلاثاء.

وتجرى الوفود، خلال الاجتماع، مراجعة ثانية لعقود المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية، لتحديد آثار السد على دولتى المصب "مصر والسودان".

ويرأس الوفد المصرى المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، والجانب السودانى الدكتور سيف حمد، والإثيوبى الدكتور جودين أصفاو.

وكان رؤساء الوفود قد انتهوا من مراجعة العقود المقرر توقيعها بين المكتبين الفرنسيين المسئولين عن إجراء الدراسات الفنية، والمكتب الإنجليزى "كوربت"، المسئول عن الجوانب القانونية والإدارية والمالية، المنسق بين الدول الثلاث.