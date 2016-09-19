بالصور.. وزير التعليم: انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وطباعة 86% من الكتب

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزيرالتربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع المحافظين لأعمال الصيانة، موضحا أن موازنة الوزارة يخضع جزء منها لإشراف الوزارة وجزء آخر يتبع المديريات وتخضع لإشراف المحافظين فى المديريات، مشيرا إلى أن هذا الجزء يشمل أعمال الصيانة بالمدارس داخل المديريات.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم الاطمئنان من المحافظين على أعمال الصيانة، مؤكدا أن أعمال الصيانة البسيطة انتهت، أمام ما يتعلق بأعمال الصيانة الشامل تم تدبير أماكن للطلاب فى مدارس أخرى حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال وهى نسبة بسيطة لا تتجاوز 1%.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للكتب تم الانتهاء من طباعة 86% منها، مشيرا إلى أنه مع أول يوم دراسة تقترب النسبة من 95%، موضحا أنه فى التعليم الفنى تم الانتهاء من 91% و86% بالنسبة للتعليم العام.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للكثافات الطلابية، تم استلام 8 آلاف و500 فصل جديد مع نهاية العام الدراسى 2015،2016، حيث دخلت هذه الفصول الخدمة، مشيرا إلى أن المستهدف طبقا لموازنة الوزارة 6 آلاف فصل ولكن تم الوصول إلى 8 الاف فصل، مشيرا إلى أنه مستهدف 30 ألف فصل بتمويل حكومى، متوقع أن يتم استلام 20 ألف فصل مع نهاية العام الدراسى المقبل.

مؤتمر وزير التعليم

الهلالى الشربينى وزير التعليم

جانب من المؤتمر

الدكتور الهلالى الشربينى

وزير التعليم يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

جانب من المؤتمر

مؤتمر صحفى لوزير التعليم

الهلالى الشربينى وزير التعليم

وسائل الإعلام خلال المؤتمر