«البدري» : أغلقنا ملف الإسماعيلي ونركز على مواجهة المقاولون

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، إن الفريق أغلق ملف مباراة الإسماعيلي بمجرد انتهائها وبدأ التحضير لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس القادم، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي تعد في غاية الأهمية، خاصةً وأنها أمام منافس قوي ويجيد اللعب الجماعي ولديه خبرة كبيرة في الدوري.

وأكد البدري على أن البدايات دائمًا مهمة في الدوري، وأن لقاء المقاولون لا يقل أهمية وقوة عن مباراة الإسماعيلي، لافتًا إلى أنه سبق وأوضح هذا الأمر في أكثر من جلسه جمعته مع اللاعبين مطالبًا الجميع بالتركيز والقتال في التدريبات والمباريات والضغط المستمر على المنافس لمواصلة طريق الانتصارات التي استهلها الأهلي بالفوز على الإسماعيلي.