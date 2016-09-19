وزير التعليم: العمل على المدرسة الفنية النووية لاستقبال طلاب من العام المقبل

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أنه تم دمج 19 ألف تلميذ خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه جارى العمل على المدرسة الفنية النووية، موضحا أنه على أمل أن تبدأ فيها الدراسة العام المقبل، مع زيادة عدد المدارس والتى تعمل وفق آلية المدرسة داخل مصنع إلى 10 مدارس وتطوير 18 منهجا.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الاثنين، لبحث استعدادات الوزارة للعام الدراسي، أنه سيتم افتتاح مدرستين للوجستيات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى 15 فنى ومهنى هذا العام لأول مرة، كما تم التشديد على ألا تقل نسبة الحضور عن 75% خلال العام الدراسى مع افتتاح مدرسة ديمو بالفيوم، إضافة إلى تطوير 27 مدرسة بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم، واستهداف تطوير 120 مدرسة، وجارى العمل فى 48 مدرسة.