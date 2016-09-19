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نقل المقلب الوسيط للقمامة بمطاى البلد بالمنيا إلى الظهير الصحراوى الشرقى

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نقل المقلب الوسيط للقمامة بمطاى البلد بالمنيا إلى الظهير الصحراوى الشرقى نقل المقلب الوسيط للقمامة بمطاى البلد بالمنيا إلى الظهير الصحراوى الشرقى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا عن بدء نقل المقلب الوسيط للقمامة والموجود بمطاى البلد الى الظهير الصحراوى الشرقى ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات عصام البديوى محافظ المنيا والذى وجه خلال زيارته للمركز الجمعة الماضية بنقل المقلب الى الظهير الصحراوى ودعم المركز بالمعدات اللازمة لنقل المقلب .

 

قال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاى، ان نقل المقلب جاء استجابة لمطالب اهالى مطاى نظراً لتضررهم الشديد من وجود المقلب داخل المدينة والذى يمثل بؤرة لانتشار الامراض والاوبئة مشيراً الى انه تم تدعيم المركز بالمعدات اللازمة لنقل المقلب الى جانب معدات الوحدة المحلية  .

 

واضاف ان هذا القرار لاقى إقبالا وترحيباً من اهالى المركز معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل والتى تسعى الى تحسين حياتهم والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال الحفاظ على البيئة وجعلها نظيفة .

 

من جانب اخر ، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في العمل علي إصلاح العطل في محطة الصرف الصحي الرئيسية رقم (3) والموجودة بمطاي البلد وذلك في اطار التخفيف علي المواطنين بالمنطقة ورفع معاناتهم اليومية من ضعف وانقطاع المياه  .

 

 

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مصر 365

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