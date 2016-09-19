رئيس جامعة بنها : وضع خريطة للأنشطة الطلابية على مدار العام

أكد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها على ضرورة إنتظام الدراسة فى العام الجديد بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم والإلتزام بجداول المحاضرات حرصا على مصلحة الطلاب مع وضع خريطة للأنشطة الطلابية على مدار العام وتخصيص جزء من المحاضرات الأولى لتعريف الطلاب بالمنشأت الجامعية والجودة وأهميتها

جاء ذلك خلال رئاسة رئيس الجامعة إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لمناقشة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وكلف القاضى عمداء ووكلاء الكليات باعداد تقارير يومية لمتابعة الدراسة بكل كلية والتواصل المستمر بين الأساتذة والطلاب من أجل رعايتهم وحل مشاكلهم والإستغلال الأمثل للمنشأت والمعامل وذلك ضمانا لحسن سير العملية التعليمية معلنا عن اطلاق مبادرة لمشروع كساء الملابس الغير مستعملة وتوزيعها على الطلاب بالمجان من خلال الإتحادات الطلابية.

وناقش رئيس جامعة بنها خلال اللقاء مراجعة الإستعدادات النهائية للعام الجامعى الجديد من حيث أعمال الصيانة وتجهيز قاعات الدراسة والمدرجات والمعامل الطلابية وإعداد الجداول الدراسية وكذلك إستعدادات المدن بشبرا وبنها ومشتهر والمدينة الجامعية بطوخ لتسكين الطلاب وتوفير الراحة لهم وكذلك تكليف عمداء الكليات بإعداد كتيبات صغيرة عن كل كلية والتعريف بالأقسام والتخصصات وخريطة أماكن المدرجات والمعامل وتوزيعها فى حفل إستقبال الطلاب الجدد مع أول أيام العام الدراسى الجديد.

وشدد القاضى على ضرورة الاهتمام بالطلاب ومشاركتهم فى حضور مجالس الأقسام والكليات ورعايتهم فى كافة الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية ونشر ثقافة المعاملة الطيبة مع الطلاب للأننا نعمل جميعا من أجلهم فضلا عن الإهتمام بالكتب الجامعية وطرحها بأسعار مخفضة وعدم إجبار الطلاب على شرائها.

وأضاف رئيس الجامعة انه من خلال جولاته بالكليات أوصى الجميع بحسن التعامل مع الطلاب والإهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ علمى لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة فضلا عن التواصل الجيد والمستمر مع الطلاب وإزالة أى حواجز تفصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة مشيرا الى انه قد تم إرسال خطابات لعمداء الكليات لترشيح ثلاث أسماء أعضاء هيئة تدريس من المتميزون فى رعاية الطلاب لإختيار أحدهم ليكون مشرفا على النشاط الطلابى داخل الكلية.