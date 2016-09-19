بالصور.. في تسجيل جديد.. «داعش» ينحر قياديًا في الجيش السوري الحر

بث تنظيم “داعش”، خلال الساعات الأخيرة، تسجيلاً مصوراً يظهر إعدام قيادي في فصيل معارض تابع للجيش السوري الحر رمياً بالرصاص، ثم قطع رأسه.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”، بدأ التسجيل المصور، ومدته 6 دقاقق و44 ثانية، باعتراف من أحمد موسى الحسين، القيادي في “لواء حمزة”، التابع للجيش السوري الحر والمدعوم من الولايات المتحدة، والذي يشارك أيضاً في عملية “درع الفرات” العسكرية التركية بسوريا.

وقال الحسين “إنه المسؤول عن الأسلحة الآلية الأمريكية التي لدى مجموعته، والتي يسلمها لهم التحالف الدولي ضد داعش”.

وظهر القيادي المقاتل وهو يرتدي زي الإعدام البرتقالي، وقال “إنه يعمل بشمال محافظة حلب، حيث اعتقله الجهاديون في بلدة كفر غان”.

وعقب اعترافه ظهر الحسين وهو مربوط في عمود بالهواء الطلق، وقام مقاتل ملثم بفتح النيران عليه من رشاش آلي، ثم قام بفصل رأسه عن جسده، ووضعها فوق ظهره.

ونشر مقطع الفيديو المكتب الإعلامي لـ”الدولة الإسلامية” في حلب.