مدير أمن القاهرة: شرطة نسائية وخدمات مرورية استعدادا للعام الدراسى

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خطتها المتكاملة، والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات تأمين للمدارس والجامعات والمعاهد، استعدادا للعام الدراسى الجديد، والتى ارتكزت الخطة الأمنية بها على توفير المناخ الآمن لطلاب المدارس والجامعات والقائمين على العملية التعليمية، من خلال تكثيف التواجد الشرطى الفعال، وانتشار أفراد الشرطة فى محيط المدارس .

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أن الخطة شملت عدة محاور، منها تحقيق السيولة المرورية على كافة الميادين والشوارع فى ضوء ما يتسم به بدء العام الدراسى من ارتفاع الكثافات المرورية، خاصةً فترات توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات وأثناء العودة.

وأشار مدير أمن القاهرة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أنه كلف قيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور بالعاصمة على مدار اليوم الكامل، والتعامل الفورى مع أية كثافات مرورية، كما وجه بالقيام بحملات مرورية تستهدف منع الإنتظار أمام المدارس ومحيط الجامعات، مما يسبب تعطل حركة المرور .

وأضاف اللواء خالد عبد العال ، أن الخطة شملت تعزيز الخدمات الأمنية نظامية ومباحثية فى محيط المدارس، لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، كما تم إعداد خطة انتشار لضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة أمام مدارس الطالبات، للقضاء على ظاهرة التحرش والمضايقات التى قد تتعرض لها الطالبات حال توجههن إلى المدارس والجامعات.

كما شدد مدير أمن القاهرة على تكليف رجال إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين بالمديرية، للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات الغير صحية حرصاً على سلامة الطلبة .