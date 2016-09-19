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منتخب مصر يكشف لـ في الجول - رأي كوبر في الأهلي والزمالك وافتتاح الدوري

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منتخب مصر يكشف لـ في الجول - رأي كوبر في الأهلي والزمالك وافتتاح الدوري منتخب مصر يكشف لـ في الجول - رأي كوبر في الأهلي والزمالك وافتتاح الدوري

بداية حلم التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا قريبة، فكيف يستفيد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من انطلاق مسابقة الدوري، وتألق الزمالك قاريا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونجو في بداية المشوار يوم الثالث من أكتوبر المقبل، فكيف يستفيد كوبر من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز؟

أجاب مصدر من داخل الجهاز الفني للمنتخب لـFilGoal.com "كوبر التمس العذر لفرق الدوري في الجولة الأولى، لأنه يدرك تماما أن مستوى اللاعبين متأثر سلبا بفترة التوقف، لكنه يرى أن الفوارق الفنية كبيرة بين الفرق الصاعدة حديثا والمتواجدة من الموسم الماضي".

وأكمل "في الحقيقة، المدير الفني يرى أن فرص مشاركة وجه جديد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ضد الكونجو ستكون صعبة لأننا نركز على أصحاب الخبرات الدولية، لكن سنفتح الباب أمام الجميع بالتأكيد للتواجد في المعسكر".

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري بهدف من ركلة جزاء لعبد الله السعيد، وفي المقابل الزمالك الذي تأجلت له المباراة الافتتاحية في الدوري اكتسح الوداد المغربي 4-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عن ذلك، تحدث المصدر لـFilGoal.com "شعر كوبر بحذر الفريقين في مباراة الأهلي والإسماعيلي، لذلك سينتظر مباريات أكثر للحكم على مستوى الفريقين".

وأتم "أعجب كوبر بالطريقة التي أدار بها الجهاز الفني للزمالك مباراة الوداد واستعداده لهذه المباراة حتى يحصل على النتيجة التي أرادها، مستغلا سوء حالة دفاع وحارس الفريق المغربي".

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