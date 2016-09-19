انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية دون حدوث إصابات، وأشارت مهندسة الحى إلى أنها وجهت بإخلاء السطح القاطن به 15 أسرة إلا أنهم رفضوا.

تلقى مأمور قسم شرطة العطارين إخطارا بسقوط أجزاء من العقار رقم 1 شارع أحمد عرابى بمساحة 400 متر مكون من طابق أرضى محلات وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق ثلاث شقق "خالى من السكان والمنقولات"، عدا سطح العقار يوجد عليه عدد 15 حجرة يقطنها 15 أُسرة، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير أعلى سطح الطابق الأرضى دون حدوث إصابات.

حضرت "ر.ك" - 41 سنة مهندسة بمديرية الإسكان بالمحافظة، وقدمت تقرير معاينة للعقار محل البلاغ، يفيد وجود انهيار بأسقف العقار وسبق صدور قرار الترميم رقم 44 / 1998م من الحى ولم ينفذ، وطلبت إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

تم التنبيه على قاطنى العقار بما جاء بتقرير مهندسة الحى، ورفضوا الإخلاء لعدم وجود سكن بديل، تحرر المحضر أحوال، وأرفق بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة.