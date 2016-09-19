تحرير 268 محضر و19 قضية تموينية وإزالة إشغالات بمدينة أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على الاستمرار فى الحملات اليومية والدورية لإزالة كافة أنواع التعدى على الشوارع والميادين والمناطق الرئيسية بالمحافظة، مشيراً إلى التنسيق بين المرافق والوحدات المحلية فى تكثيف تلك الحملات فى الشوارع والميادين الرئيسية بكافة مراكز المحافظة لافتاً إلى حق المارة والسيارات فى المرور دون إعاقة أو عقبات.

وتمكنت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين أسيوط من تحرير 19 قضية تموينية متنوعة وذلك خلال عدة حملات تم تنظيمها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة بالمحال والأسواق التجارية بالقرى والنجوع بالاضافة إلى فحص شكاوى المواطنين المتنوعة، صرح بذلك المهندس سليم نخلة مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بأسيوط.

وأوضح نخلة أن إدارة حماية المستهلك تنظم حملات التوعية للمواطنين وتقوم بتوزيع نشرات التوعية على مكاتب حماية المستهلك بالإدارات المختلفة لتوعية المستهلك بطرق اكتشاف العيوب والدرجة الثانية للسلع الغذائية وتوعية التجار بعدم الشراء للسلع الغذائية مجهولة المصدر والغير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وكانت شرطة المرافق بأسيوط قد تمكنت من تحرير وتنفيذ 268 محضر وقرار إزالة مرافق خلال تنفيذ حملة اليوم الواحد بالتعاون مع إدارة مباحث التموين وقوات الأمن وإدارة المرور ومسئولى الإشغالات بحى شرق وحى غرب مدينة أسيوط.

وقال العميد أيمن محمد رئيس قسم المرافق بأسيوط أن حملات المرافق وإزالة الاشغالات تم تنفيذها بشوارع (النميس ، الجمهورية، يسرى راغب ، الخزان، محمد على مكارم ، ثابت، شيكوريل، 23يوليو ، 26يوليو، ميدان المجذوب ، جسر السلطان ،سيتى الأول ، الوليدية، محمد فريد، إمتداد يسرى راغب ، عثمان بن عفان، فريال، الكورنيش ، رياض، الجلاء ، أسماء الله الحسنى، خالد بن الوليد، الهلالى، السادات، المعلمين، الأربعين، ميدان المحطة).

وأوضح أيمن أن حملات المرافق وإزالة الإشغالات تأتى بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مؤكداً على تكثيف الحملات اليومية على المناطق الرئيسية والميادين بحيث تكون حملات مفاجئة لتحقيق الأهداف المطلوب منها وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط إنه تم تحرير 26 محضر إشغال طريق ومحلات عامة وتنفيذ 183حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدى وأسمنتى وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين فضلاً عن 59من المضبوطات المختلفة (موازين كفة وكهرباء ، وكراسى ، وحوامل حديد ، وترابيزات) مضيفاً إنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات.

وقال محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 34 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بقرى مركز أبنوب ورفع 610 طن مخلفات قمامة وتحرير 24 مخالفة اشغالات عامة وذلك فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على سلبيات التعدى على الأراضى الزراعية وتراكم القمامة والاشغالات.

وأوضح أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة من إجمالى 33 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية تم تحريرها بقرى المعابدة وبنى محمديات وبنى إبراهيم والحمام ومدينة أبنوب بالاضافة إلى تنفيذ 29 قرار ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى المركز مؤكدا على استمرار حملات النظافة وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين حيث تم رفع 610 طن مخلفات قمامة وتحرير 24 مخالفة اشغالات عامة طبقا للكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2015.

وأضاف رئيس المركز أن منفذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مبادرة مشروعك" تلقى 325 مشروعاً لشباب الخريجيين تم تمويلها بمبلغ 55 مليون جنيه و747 ألف بالإضافة إلى فتح 8 منافذ تسويقية لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.