إزالة التعديات على 114 حالة تعدى على الأراصى الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا من تنفيذ أعمال الإزالة لعدد 114 حالة تعدى على الأرض الزراعية , وذلك استمرارًا لحملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

قال اللواء جمال قناوى رئيس مركز ومدينة سمالوط ، ان الحملة اسفرت عن ازالة عدد7 حالات بقرية شوشة على مساحة 7 قيراط و2 سهم وعدد 21 تعدى على حرم الطريق الى جانب تنفيذ عدد 86 حالة تعدى على املاك دولة رى .

من جانبه ، شدد عصام البديوي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا من ازالة التعديات الواقعة على ارض املاك دولة بمساحة 3 فدان والمخصصة لاقامة مدرسة ومركز للشباب خلال احدى حملات الازالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز املاك الدولة وقوات الامن ، وذلك فى اطارالحفاظ على ارض املاك الدولة داخل زمام المحافظة .

قال سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، ان الحملة اسفرت عن ازالة كافة حالات التعديات الواقعة على ارض املاك الدولة والمخصصة لانشاء مدرسة ثانوى فنى للبنات على مساحة 2 فدان ومركز للشباب على مساحة فدان وقامت الوحدة المحلية بتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا .

وأضاف رئيس المركز ان المجلس لا يألوا جهداً فى ازالة كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية واراض املاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا من تنفيذ أعمال الإزالة لعدد 114 حالة تعدى على الأرض الزراعية , وذلك استمرارًا لحملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

قال اللواء جمال قناوى رئيس مركز ومدينة سمالوط ، ان الحملة اسفرت عن ازالة عدد7 حالات بقرية شوشة على مساحة 7 قيراط و2 سهم وعدد 21 تعدى على حرم الطريق الى جانب تنفيذ عدد 86 حالة تعدى على املاك دولة رى .

من جانبه ، شدد عصام البديوي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة