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توقيع برتوكول بين زراعة الشرقية و الجامعة للنهوض بالمهندسين و الزراعيين

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توقيع برتوكول بين زراعة الشرقية و الجامعة للنهوض بالمهندسين و الزراعيين توقيع برتوكول بين زراعة الشرقية و الجامعة للنهوض بالمهندسين و الزراعيين

>الشرقية - إيمان مهنى

وقعت مديرية الزراعة بالشرقية، تحت إشراف علاء عفيفى وكيل الوزارة، برتوكولا مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لتنفيذ قوافل إرشادية لمختلف الادارات الزراعية و دورات تدريبية داخلية بالكلية وندوات تقام بمديرية الزراعة، ذلك بهدف النهوض بمستوى المهندس الزراعى وحل مشاكل المزارعين على ارض الواقع ، و بتطبيق البحث العلمى و اخر التطورات البحثية على ارض الواقع يشرف على تنفيذ البرتوكول من الكلية  المهندى  اشرف عبد المنعم مدير عام ادارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مارى عزمى مدير ادارة التدريب بالمديرية

و من بين البرامج  التى يشملها البرتوكولا  ،دورة انتاج ورعاية النباتات الطبية القسم المشارك قسم البساتين فى الفترة من 26 ، 27 سبتمبر ،  و خلال شهرى اكتوبر سيتم تنفيذ قافلة انتاج البيوجاز الادارة الزراعية صان الحجر ، والفئات المستفيدة مهندسى الارشاد و اصحاب مزارع الدواجن و مزارع اللحوم و الالبان ، سوسة النخيل وطرق المكافحة الادارة الزراعية بالزقازيق قرية ميت ابو عربى القسم المشارك وقاية النبات مركز البحوث الزراعية  الفئات المستفيدة مهندسى الارشاد والمزارعين ، النيماتودا وطرق مكافحتها القسم المشارك وقاية النبات الميكروبيولوجيا الادارة الزراعية بالصالحية و الفئات المستفيدة مهندسى الارشاد والبساتين و اصحاب .

 

 


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