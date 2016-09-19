وزيرة التعاون الدولي : التواصل المباشر مع المواطنين «سر نجاحي»

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن سر نجاحها حتى الآن كوزيرة هو قدرتها على التواصل المباشر مع المواطنين، معتبرةً أن التواصل شئ أساسى وهو الذي يتم من خلاله الوقوف على احتياجات المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفيرها.

وقالت الوزيرة،خلال كلمتها في مؤتمر “اليورومني” اليوم، إنها قامت بزيارة معظم محافظات الجمهورية، وعقدت لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، للتعرف على ما يلزمهم من احتياجات خاصة بتوفير فرص عمل، القضاء على الأمية، بالإضافة إلى تطوير المدارس العشوائية وانشاء أخرى جديدة.

وأوضحت أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين ساعدتها على ادراك أن هناك اختلافًا فى احتياجات المواطنين بمحافظات الصعيد عن الوجه البحري أو سيناء، منوهةً بأن التعرف على تلك الاحتياجات وفقًا للمناطق وطبيعة المواطن يعتبر من أسس الديمقراطية، وتقع تحت مظلة الاتجاه للإصلاحات الاقتصادية فى مصر حاليًا.

ونوهت الوزيرة بأن تنفيذ المشروعات المختلفة والتى تضعها الوزارة على أولوياتها تتم وفقًا لاحتياجات المحافظات.