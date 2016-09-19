الجبير: إيران ترعى الإرهاب منذ عام 1979

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن “الوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب”، مستشهدا بضلوع طهران في العديد من العمليات الإرهابية منذ عام 1979.

ووصف الجبير، في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأحد، الادعاءات التي ساقها نظيره محمد جواد ظريف في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” بشأن المملكة، بأنها “مثيرة للسخرية”.

وقال الجبير إن “مسؤولين إيرانيين كانوا وراء العديد من العمليات الإرهابية منذ عام 1979″، وأبرزها “تفجيرات الخبر (بالسعودية) عام 1996، واستهداف عشرات السفارات في إيران واغتيال الدبلوماسيين حول العالم”.

ودعا الوزير السعودي إيران إلى التوقف عن تمويل المنظمات الإرهابية مثل حزب الله، وعن تصنيع وتوزيع القنابل المصنوعة يدويا، إذا كانت جادة في مزاعمها لمكافحة الإرهاب.