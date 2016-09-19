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«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على ٧٥ ألف مريض

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«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على ٧٥ ألف مريض «الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على ٧٥ ألف مريض

ارشيفية

أعلن الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة ٧٤ ألف و ٧٠٥ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الاثنين ، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٧١ الف و ٩٣٩ حالة بمكة، و٢٧٦٦ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٣٧٤ حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت ٣٢٩حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٢٥ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح “حجازى” في تصريح صحفي، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ”٣٤” حاله، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ٤٨ وفاة فقط حتى الآن ، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب اى امراض معدية او تزاحم او تدافع.

واكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم إكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم ، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأشار”مجاهد” الى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا الى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفى سياق متصل، غادر رئيس البعثة الطبية صباح اليوم الاراضى السعودية عائدًا الى القاهرة وبرفقته ٥٠ عضوًا من البعثة ، على ان يتوالى عودة جميع اعضاء البعثة تباعا حتى يوم ٣٠ سبتمر الجارى بانتهاء أعمال البعثة.

 

 

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