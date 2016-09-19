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وزير المالية : وضعنا خطة تنمية شاملة.. وقرض الصندوق خطوة هامة

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وزير المالية : وضعنا خطة تنمية شاملة.. وقرض الصندوق خطوة هامة وزير المالية : وضعنا خطة تنمية شاملة.. وقرض الصندوق خطوة هامة

وزير المالية عمرو الجارحي

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار ليس كل شئ بالنسبة للاقتصاد المصري وليس حلًا مشكلاته المتراكمة، وإنما القرض خطوة مهمة وعلينا العمل بأنفسنا كي نضع اقتصادنا على الطريق الصحيح”.

وأوضح الجارحي – في كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى في دورته الـ21 – أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التغيرات ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج أوضاع استمرت لفترة طويلة على مدار السنوات الأربع الماضية أدت إلى بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15% وارتفاع العجز بأكثر من 10%.

وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011 جاء بعد فترة انتعاش للاقتصاد المصري وصل فيها النمو إلى معدلات 7 و8%، مشيرًا إلى أن المصرية دأبت خلال العامين الأخيرين منذ 2014 على تمهيد البنية الأساسية والتحتية للانطلاق الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها والتي تعد نواة ومنصة أساسية لانطلاق الاقتصاد المصري.

وأوضح الجارحي أن الاختلاف الآن عما كان قبل 2011 هو انخفاض البترول، وعلينا التعامل مع هذا الوضع، خاصة في ظل التوقعات ببلوغ العجز 14 أو 15% مقابل 16% عام 2014، منوهًا بأن الحكومة المصرية وضعت خطة تنمية شاملة حتى عام 2030 وتم تقديم برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن موازنة تغطى خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى، وهو ما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة لمنح قرض الـ12 مليار دولار.

وتابع “تراجع السياحة منذ حادث الطائرة الروسية نهاية العام الماضي أثر على وضع العملة المصرية.. ونعمل بجد حاليا لإعادة السياحة إلى وضعها الطبيعي ما سينعكس إيجابيا على قوة الجنيه المصري، لافتا إلي أن الحكومة تستهدف تقليل العجز إلى أقل من 10%، مبينا استمرار العجز عند معدلات مرتفعة ينعكس بشكل سلبي على المواطن لارتفاع الأسعار والتضخم.. والخطة التى قدمتها الحكومة للرئيس والبرلمان تتضمن حلولا لذلك”.

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