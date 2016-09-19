«جرانة» يتغيب عن أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع

تغيب محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، عن نظر أولى جلسات محاكمته المنعقدة أمام الدائرة 3 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، لاتهامه في قضية الكسب غير المشروع، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال محمد زهير جرانة، إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، حيث حصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.