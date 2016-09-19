سائق يدعى سرقة سيارته بالطريق الدولى بجمصة لمروره بأزمة مالية

تمكن ضباط مباحث جمصة بمحافظة الدقهلية من كشف لغز اتهام سائق بقيام مجهولين بمغافلته على الطريق الدولى وسرقة سيارة ربع نقل يعمل عليها.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتقدم "محمد ا م" 39 سنة سائق بأنه أثناء سيرة على الطريق الدولى الساحلى بسيارة تحمل ارقام د ب س 9638 نقل ملك "أحمد السيد أحمد عبد اللطيف" على الطريق الساحلى باتجاه كفر الشيخ وقيام مستقلى سيارة ماركة جيب بدون لوحات معدنية باستيقافه بحجة سؤاله عن أحد الأماكن على الطريق الدولى وقيام أحد مستقليها بمغافلته وفراره بها هاربا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم معاينة مسرح الجريمة وتفريغ بعض الكاميرات القريبة من المكان.

وأسفرت التحريات إلى عدم صحة ما رواه المبلغ وقيامه بافتعال واقعة السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المبلغ وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وافتعاله تلك الواقعة لمروره بضائقة مالية، وبإرشاده تم ضبط السيارة بالمنطقة الصناعية بجمصة بالقرب من محل البلاغ ومبلغ مالى وقدره 7 آلاف جنية يخص مالك السيارة ثمن بيع بضاعة، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها وأقر بأن المبلغ المالى يخصة واتهم قائدها بارتكاب الواقعة.