الشرطة التركية تعتقل العشرات لصلتهم بـ«داعش»

احتجزت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول، مساء الأحد، 40 شخصًا أجنبيًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم “داعش” المتشدد.

وقالت “اسوشيتد برس” إن الشرطة شنت مداهمات متزامنة على 23 عنوانًا في حي الفاتح بإسطنبول، مضيفة أن من بين المحتجزين الأجانب أشخاص من أذربيجان وإيران والعراق وأفغانستان.

ولفتت الوكالة إلى أن بعض المشتبه بهم سافروا إلى مناطق صراعات في سوريا عدة مرات.

وشهدت تركيا منذ العام الماضي موجة من الهجمات الانتحارية التي تم توجيه الاتهام فيها لـ”داعش”، وأودت بحياة ما يزيد على 200 شخص.

وأرسلت تركيا الشهر الماضي دبابات وقوات إلى شمال سوريا، لتطهير المنطقة الحدودية من مسلحي هذا التنظيم المتشدد.