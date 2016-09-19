ضبط 263 طن سماد داخل مخزن بدون ترخيص أثناء بيعه بالسوق السوداء فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، من ضبط 263 طن سماد مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعى أثناء بيعه بالسوق السوداء.

وداهمت إدارة تموين مطاى بإشراف اللواء ناصر فتحى عبد السلام رئيس المدينة وقيادة عبد الحليم إبراهيم مدير الإدارة، مخزن مملوك لشخص يدعى "جاد الله .ع " لإدارته مخزن بدون ترخيص بنزلة ثابت، ومصادرة 250 طن سماد نترات و13 طن يوريا مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعى، تحرر عن الواقعة المحضر 7966جنح مطاى.