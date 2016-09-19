القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و3 كيلو بانجو بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و3 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد قيام ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد محمود كمال رئيس مباحث المركز، من ضبط "ناجى ال أ" 30 سنة عاطل ومقيم دقهلية، مسجل شقى خطر تحت رقم 4130 فئة ج "سرقات عامة" والسابق اتهامه فى (3 قضايا سرقة، ومخدرات، وسلاح أبيض) أخرها القضية رقم 15090 لسنة 2016 جنح المنزلة "سلاح أبيض"، وبحوزته عدد 32 لفافة صغيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى (3) كيلو، وكذا سلاح نارى عبارة عن (فرد خرطوش ) محلى الصنع و 2 طلقة لذات العيار ومبلغ 150 جنيها، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6870 جنح المركز لسنة 2016.