نيابة البساتين تنتدب الطب الشرعى لتشريح جثة عاطل قتله صديقه

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة عاطل لقى مصرعة على يد صديقه بسبب شكه فى وجود علاقة بين المجنى عليه وفتاة كان سيتقدم لخطبتها.

تعود الواقعة عندما تلقى العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بوصول "محمد ر" 29 سنة عاطل جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والصدر أودت بحياته.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم "أحمد م" 26 سنة عاطل وشهرته "دوشة" كان ينوى خطبة إحدى الفتيات بالمنطقة وعندما علم بوجود علاقة بينها والمجنى عليه توجه له بالشارع وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب الفتاة تطورت لتشابك بالأيدى أخرج على إثرها المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه طعنتين أودت بحياته وفر هاربا، حتى تم ضبطه وعرضه على النيابة التى تولت التحقيق.