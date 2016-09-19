"اف جي" تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي

اضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها عدداً من سيارات تويوتا اف جي كروزر 2016 الموزعة حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات.

واطلع اللواء الطيار انس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ على السيارات الجديدة في مبنى الإدارة العامة للنقل والانقاذ، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد نبيل عبد الله الرضا، مدير إدارة مركبات شرطة دبي، والمقدم طيار ماهر سهيل المري، مدير إدارة المشاغل الميكانيكية بالوكالة، والسيد سعود عباسي، مدير الإدارة العليا لتويوتا في الفطيم للسيارات، والسيد يوسف الرئيسي، المدير العام للعلاقات الحكومية في الفطيم للسيارات.

وأشاد اللواء طيار انس المطروشي بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي تهدف من خلال هذه الاضافة الجديدة إلى تعزيز التواجد الامني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية.

من جانبه أكد سعود عباسي أن أهمية العلاقة المثمرة مع القيادة العامة لشرطة دبي تنبع من حرص الفطيم للسيارات على مواصلة توفير الدعم لخطط قيادة الشرطة الاستراتيجية وتطوير اسطول دورياتها وذلك عن طريق تزويد المؤسسة بسيارات معدلة خاصة مسخّرة لخدمة المجتمع الإماراتي، وضمان البيئة الآمنة والعادلة التي تتميز بها الدولة، والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.

وبدوره أشار يوسف الرئيسي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن الفطيم للسيارات تلتزم بدعم القيادة ليس فقط من خلال توفير السيارات التي تلبي متطلبات اسطول الدفع الرباعي لشرطة دبي ولكن بتوفيرها خدمات ما بعد البيع من خلال خدمة العملاء.