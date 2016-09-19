أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

64 طفلا ينضمون إلى روضة شرطة دبي

Google+ Print
64 طفلا ينضمون إلى روضة شرطة دبي 64 طفلا ينضمون إلى روضة شرطة دبي

انضم 64 طفلا جديدا إلى روضة أطفال شرطة دبي مع بداية العام الدراسي 2016-2017 ليصبح عدد الأطفال المنتسبين إلى الروضة 106 أطفال، واحتفاء بالعام الجديد نظمت الروضة احتفالية بحضور خلود الملا مدير روضة أطفال شرطة دبي وأولياء الأمور والكوادر المهنية، وبمشاركة شخصية مرشد من مدينة الطفل بدبي.

ضمت الاحتفالية فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة كالرسم على الوجوه والألعاب والبالونات، وشاركتهم شخصية مرشد التي أضفت البهجة في اليوم الدراسي الأول وحفزنهم على البدء بالتعلم وحببت المدرسة إلى قلوبهم.

وفي ضوء ذلك، أكّدت خلود الملا على أهمية هذه الفعاليات في تحبيب المدرسة للصغار كونهم يقضون نهارهم بعيدا عن عائلتهم للمرة الأولى، لذلك من المهم توفير بيئة جاذبة ممتعة تتوفر فيها وسائل الترفيه والتعلم على حد سواء، حيث يمكنهم البدء باكتساب مهارات بسيطة وتعلم أبجديات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم في أبسط صورها، موضّحة أن أساليب التعلم تتم على أيدي خبراء في رياض الأطفال من معلمات وأخصائيات مؤهلات لتغطية كافة الجوانب المطلوبة في الروضة، متمنية للأطفال عاما دراسيا ناجحا ومسيرة تعليمية مكللة بالتميز ونيل أعلى الشهادات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية