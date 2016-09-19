64 طفلا ينضمون إلى روضة شرطة دبي

انضم 64 طفلا جديدا إلى روضة أطفال شرطة دبي مع بداية العام الدراسي 2016-2017 ليصبح عدد الأطفال المنتسبين إلى الروضة 106 أطفال، واحتفاء بالعام الجديد نظمت الروضة احتفالية بحضور خلود الملا مدير روضة أطفال شرطة دبي وأولياء الأمور والكوادر المهنية، وبمشاركة شخصية مرشد من مدينة الطفل بدبي.

ضمت الاحتفالية فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة كالرسم على الوجوه والألعاب والبالونات، وشاركتهم شخصية مرشد التي أضفت البهجة في اليوم الدراسي الأول وحفزنهم على البدء بالتعلم وحببت المدرسة إلى قلوبهم.

وفي ضوء ذلك، أكّدت خلود الملا على أهمية هذه الفعاليات في تحبيب المدرسة للصغار كونهم يقضون نهارهم بعيدا عن عائلتهم للمرة الأولى، لذلك من المهم توفير بيئة جاذبة ممتعة تتوفر فيها وسائل الترفيه والتعلم على حد سواء، حيث يمكنهم البدء باكتساب مهارات بسيطة وتعلم أبجديات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم في أبسط صورها، موضّحة أن أساليب التعلم تتم على أيدي خبراء في رياض الأطفال من معلمات وأخصائيات مؤهلات لتغطية كافة الجوانب المطلوبة في الروضة، متمنية للأطفال عاما دراسيا ناجحا ومسيرة تعليمية مكللة بالتميز ونيل أعلى الشهادات.