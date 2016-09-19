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التعليم: الانتهاء من لائحة الانضباط المدرسي وطباعة 86% من الكتب

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التعليم: الانتهاء من لائحة الانضباط المدرسي وطباعة 86% من الكتب التعليم: الانتهاء من لائحة الانضباط المدرسي وطباعة 86% من الكتب

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من لائحة الانضباط المدرسي وعرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ونقابة المعلمين ومجلس الوزراء والمحافظين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، صباح اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من طباعة ٨٦٪من الكتب وانه سيتم الانتهاء من طباعة ٩٠٪ منها مع بدء العام الدراسي.

كما أوضح انه تم وضع المناهج التفاعلية على موقع وزارة التربية والتعليم، وأكد انه يثاب الطالب بخمس درجات على الانضباط السلوكى وحضور الطالب بنسبة ٩٥٪يثاب عليها الطالب ٣ درجات والسلوك المنضبط درجتين.

وأضاف انه تم استلام ٨٥٠٠ مدرسة هذا العام تدخل الخدمة لاول مرة ، و توجد خطة لاستلام ٢٠ الف فصل العام المقبل بتمويل حكومي.

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