الحبوب لدى حديثي الولادة لا تدعو للقلق

طمأنت الجمعية الألمانية للعناية بالبشرة وعلاج الحساسية بأن الحبوب والبثور والبقع الحمراء لدى حديثي الولادة لا تدعو للقلق، حيث أنها غالبا ما تزول من تلقاء نفسها.

وأوضحت الجمعية أن هذه الظواهر الجلدية ترجع إلى عمليات نمو وتحول جسم الطفل، لذا فهي نادراً ما تستلزم العلاج، غير أن هذا لا يمنع عرض الطفل على الطبيب كإجراء احترازي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أنه بعد الولادة بفترة قصيرة غالباً ما يحدث طفح جلدي على بشرة الأطفال بسبب استجابة من جهاز المناعة، والذي يظهر في صورة بقع حمراء غير منتظمة.

كما يعاني بعض الرضع من الحبوب والبثور بفعل زيادة إفرازات الغدد الدهنية. وحذرت الجمعية الوالدين من الضغط على هذه الحبوب والبثور لتفريغها، مشيرة إلى إمكانية العلاج الحبوب الشديدة لدى طبيب الأطفال. وغالباً ما تزول الحبوب من تلقاء نفسها بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر.